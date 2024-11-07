Президент України Володимир Зеленський прибув до Угорщини для участі в Саміті Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє Reuters.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Угорщини для участі в Саміті Європейської політичної спільноти. Зеленський уже провів зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У своєму зверненні напередодні президент України зазначив, що учасники саміту обговорюватимуть безпекові виклики, з якими стикається Європа, а також нові можливості для співпраці з міжнародними партнерами.

“Буде ряд зустрічей, ряд домовленостей із європейськими лідерами”, – підкреслив Зеленський.

Саміт у Будапешті є важливою подією для європейських лідерів, які зібралися для обговорення актуальних безпекових питань і координації спільних дій.