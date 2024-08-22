Про це голова держави повідомив у Facebook.

Урочистосте вручення нагород відбулося у четвер, 22 серпня.

“Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає.

Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України”, – зазначив Зеленський.