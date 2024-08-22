Про це голова держави повідомив у Facebook.

Урочистосте вручення нагород відбулося у четвер, 22 серпня.

“Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає.

Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України”, – зазначив Зеленський.

Відзнаки отримали:

  • Ніна Митрофанівна Матвієнко,
  • Говард Баффет,
  • Олександр Михайлович Дубовик,
  • Олег Петрович Коростельов,
  • Іван Володимирович Лукашевич,
  • Ігор Дмитрович Поклад,
  • Олександр Усик,
  • Ольга Харлан,
  • Віталій Володимирович Хмель,
  • Ірина Іванівна Юрченко,
  • Сергій Йосипович Параджанов.

“Ми безмежно вдячні й дуже щасливі, що живемо в країні, яка об’єднала таких поважних і талановитих людей”, – підсумував президент.

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