Про це голова держави повідомив у Facebook.
Урочистосте вручення нагород відбулося у четвер, 22 серпня.
“Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає.
Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України”, – зазначив Зеленський.
Відзнаки отримали:
- Ніна Митрофанівна Матвієнко,
- Говард Баффет,
- Олександр Михайлович Дубовик,
- Олег Петрович Коростельов,
- Іван Володимирович Лукашевич,
- Ігор Дмитрович Поклад,
- Олександр Усик,
- Ольга Харлан,
- Віталій Володимирович Хмель,
- Ірина Іванівна Юрченко,
- Сергій Йосипович Параджанов.
“Ми безмежно вдячні й дуже щасливі, що живемо в країні, яка об’єднала таких поважних і талановитих людей”, – підсумував президент.
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