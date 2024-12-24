For the second time, we celebrate Christmas on the same date as one big family, one country. For the second time in modern history, Christmas unites all Ukrainians. Today, we stand side by side. And we will not be lost. Whether in person or in our minds, we will greet each other,… pic.twitter.com/MMHXBbZCek — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2024

“Вже вдруге святкуємо Різдво в одну дату, що і одна велика сім’я, одна країна. Вже вдруге в сучасній історії Різдво об’єднує всіх українців. Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч. І ми не загубимося. Чи особисто, чи в думках, ми вітатимемо один одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних і пам’ятаємо тих, кому дорогий. Очно, здалеку або в наших серцях – українці сьогодні разом. І поки ми це робимо, зло не має шансів”, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що святковий дух Різдва, заснований на теплі й доброзичливості, здатен об’єднувати не лише родини, а й усю країну. Він підкреслив, що ця єдність і тепло створюють особливу атмосферу свята, якою українці можуть ділитися з близькими та всіма, хто для них є сім’єю, маючи на увазі кожного співвітчизника. На завершення свого привітання глава держави побажав щасливого Різдва всім українцям і закликав славити Христа, який народився.