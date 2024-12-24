“Вже вдруге святкуємо Різдво в одну дату, що і одна велика сім’я, одна країна. Вже вдруге в сучасній історії Різдво об’єднує всіх українців. Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч. І ми не загубимося. Чи особисто, чи в думках, ми вітатимемо один одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних і пам’ятаємо тих, кому дорогий. Очно, здалеку або в наших серцях – українці сьогодні разом. І поки ми це робимо, зло не має шансів”, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що святковий дух Різдва, заснований на теплі й доброзичливості, здатен об’єднувати не лише родини, а й усю країну. Він підкреслив, що ця єдність і тепло створюють особливу атмосферу свята, якою українці можуть ділитися з близькими та всіма, хто для них є сім’єю, маючи на увазі кожного співвітчизника. На завершення свого привітання глава держави побажав щасливого Різдва всім українцям і закликав славити Христа, який народився.

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