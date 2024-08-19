Про це заявив президент Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога».
“Ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо саме таку операцію (на Курщині – ред.), сказав би, що це нереально і що це – перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку.
І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе – наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна вберегти його територію від таких наших захисних дій дуже красномовні. Наш активний, превентивний захист є найбільш ефективною протидією російському терору та забезпеченням реального ускладнення ситуації для держави-агресора”, — повідомив Зеленський.
Зеленський наголосив, що відбулася суттєва ідеологічна зміна. Він зазначив, що вся концепція так званих “червоних ліній” щодо Росії, що домінувала в оцінках війни серед деяких партнерів, нещодавно розпалася під Суджею.
“Коли наші українські захисники життя діють саме так, міцно, хоробро й коли операція справді надійно підготовлена, Путіну не залишається нічого. І тепер світ бачить, що це так, що це дійсно спрацьовує.
Не лише на тимчасово окупованій території нашої держави, а й на території самої Росії. Світ бачить, що все в цій війні залежить тільки від сміливості – сміливості нашої, сміливості партнерів”, — сказав він.