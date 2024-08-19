Про це заявив президент Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога».

“Ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо саме таку операцію (на Курщині – ред.), сказав би, що це нереально і що це – перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку.

І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе – наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна вберегти його територію від таких наших захисних дій дуже красномовні. Наш активний, превентивний захист є найбільш ефективною протидією російському терору та забезпеченням реального ускладнення ситуації для держави-агресора”, — повідомив Зеленський.