Про це заявив президент Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога».

“Ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо саме таку операцію (на Курщині – ред.), сказав би, що це нереально і що це – перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку.

І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе – наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна вберегти його територію від таких наших захисних дій дуже красномовні. Наш активний, превентивний захист є найбільш ефективною протидією російському терору та забезпеченням реального ускладнення ситуації для держави-агресора”, — повідомив Зеленський.

Зеленський наголосив, що відбулася суттєва ідеологічна зміна. Він зазначив, що вся концепція так званих “червоних ліній” щодо Росії, що домінувала в оцінках війни серед деяких партнерів, нещодавно розпалася під Суджею.

“Коли наші українські захисники життя діють саме так, міцно, хоробро й коли операція справді надійно підготовлена, Путіну не залишається нічого. І тепер світ бачить, що це так, що це дійсно спрацьовує.

Не лише на тимчасово окупованій території нашої держави, а й на території самої Росії. Світ бачить, що все в цій війні залежить тільки від сміливості – сміливості нашої, сміливості партнерів”, — сказав він.

Президент підкреслив важливість синхронізації рішучості України та її партнерів. На його думку, в такому випадку Росія не матиме іншого вибору, окрім як прийняти справедливий мир.

  • Наступ ЗСУ вийшов за межі Курщини: бойові дії поширилися на територію Бєлгородської області, — ЗМІ
  • У Суджі створили військову комендатуру, — Сирський
  • CNN: США хочуть, щоб Україна била далекобійною зброєю по Криму, а не Курщині