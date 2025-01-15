Про це повідомляє пресслужба польського уряду.
“Інформаційний центр уряду інформує, що 15 січня відбудеться зустріч Прем’єр-міністра Дональда Туска з Президентом України Володимиром Зеленським”, — йдеться у повідомленні.
Остання зустріч Зеленського та Туска відбулася 17 грудня у Львові, під час якої польський премʼєр запевняв, що у період головування Польщі в Європейському Союзі буде зроблено все можливе для прискорення переговорів про членство України в ЄС.
Як повідомляє Reuters, лідери планують провести спільну пресконференцію о 11:40 за Гринвічем (13:40 за київським часом).
За інформацією джерел, однією з ключових тем візиту Зеленського до Польщі стане обговорення “прориву” у питанні Волинської трагедії, зокрема щодо ексгумацій.
- Туск оголосив про перші рішення щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
- Польща чекає офіційної відповіді України для початку ексгумаційних робіт на Волині
- Україна не проти пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії, — Сікорський