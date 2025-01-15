Сьогодні, 15 січня, президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Варшави, де запланована зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомляє пресслужба польського уряду.

“Інформаційний центр уряду інформує, що 15 січня відбудеться зустріч Прем’єр-міністра Дональда Туска з Президентом України Володимиром Зеленським”, — йдеться у повідомленні.

Остання зустріч Зеленського та Туска відбулася 17 грудня у Львові, під час якої польський премʼєр запевняв, що у період головування Польщі в Європейському Союзі буде зроблено все можливе для прискорення переговорів про членство України в ЄС.

Як повідомляє Reuters, лідери планують провести спільну пресконференцію о 11:40 за Гринвічем (13:40 за київським часом).

За інформацією джерел, однією з ключових тем візиту Зеленського до Польщі стане обговорення “прориву” у питанні Волинської трагедії, зокрема щодо ексгумацій.