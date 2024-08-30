Командувача Олещука звільнили з посади за допущену помилку, яка призвела до смерті пілота та втрати F-16.

Відповідний наказ був оприлюднений на сайті Президента України.

Як раніше повідомлялося, командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що не приховував інформації про авіатрощу літака F-16, унаслідок якої загинув пілот Олексій Месь. Він пояснив, що під час війни така інформація не може відразу потрапляти в публічний простір.

Він запевнив, що вище керівництво одразу отримало доповідь про авіакатастрофу, як і партнери зі США, які вже долучилися до розслідування її причин.

Водночас він назвав народну депутатку Мар’яну Безуглу, яка критикувала його за мовчання з приводу інциденту, «інструментом для дискредитації вищого військового керівництва» та людиною, «яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей».