Про це повідомляє офіційний сайт ОП.
У персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача затвердили позаштатного радника президента України Олександра Камишіна.
До Ставки також увійшли очільник МЗС Андрій Сибіга, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін і віцепрем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Водночас зі складу виключили колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
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