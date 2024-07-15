Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача, офіційно виключивши з її складу звільнених впродовж недавнього часу Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Відповідно указу на підставі статті 8 Закону України “Про оборону України”, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача введено командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Олександра Трепака та нового начальника Управління державної охорони України Олексія Морозова.

Нагадаємо, 9 травня парламент відправив у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем’єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 272 народні обранці.