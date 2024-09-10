Про це повідомили в Офісі президента України.
“Зустрівся з амбасадором UNITED24 та істориком Тімоті Снайдером. Важлива розмова про Україну”, — йдеться у повідомленні Зеленського.
Президент зазначив, що Україна цінує роботу Тімоті Снайдера на платформі UNITED24 зі збору коштів для України та нашої боротьби.
Тімоті Снайдер наголосив, що прагне зробити внесок у справедливу боротьбу українців за свою свободу і незалежність.
“Це маленька річ. Це для мене як для людини дуже важливо: я можу думати, що я щось для України роблю. Немає взагалі в житті таких можливостей, де те, що справедливе, є настільки ясним, як зараз”, — сказав він.
Історик подарував Володимиру Зеленському перший примірник своєї книги “Про свободу” з автографом. Її основою є розмови з Президентом України. Презентація книги відбудеться за тиждень.
“Це рекордні збори й дуже важлива допомога для захисту нашої держави та людей. Дякую за всю просвітницьку роботу, за поширення знань з історії України!” — розповів Зеленський.