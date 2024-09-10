Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з істориком Тімоті Снайдером, амбасадором UNITED24. Глава держави підкреслив, що завдяки зусиллям Снайдера було зібрано значні кошти на підтримку України та її громадян.

Про це повідомили в Офісі президента України.

“Зустрівся з амбасадором UNITED24 та істориком Тімоті Снайдером. Важлива розмова про Україну”, — йдеться у повідомленні Зеленського.

Президент зазначив, що Україна цінує роботу Тімоті Снайдера на платформі UNITED24 зі збору коштів для України та нашої боротьби.

Тімоті Снайдер наголосив, що прагне зробити внесок у справедливу боротьбу українців за свою свободу і незалежність.

“Це маленька річ. Це для мене як для людини дуже важливо: я можу думати, що я щось для України роблю. Немає взагалі в житті таких можливостей, де те, що справедливе, є настільки ясним, як зараз”, — сказав він.

Історик подарував Володимиру Зеленському перший примірник своєї книги “Про свободу” з автографом. Її основою є розмови з Президентом України. Презентація книги відбудеться за тиждень.