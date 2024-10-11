Про це Володимир Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі.
Глава держави зазначив, що головна мета полягає у зміцненні позицій України та побудові справедливих умов для чесної дипломатії.
Також він подякував Мелоні за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії.
“Для нас важливо, щоб італійський бізнес був значимо представлений у проєктах відбудови в Україні. Дуже ціную сьогоднішній наш обмін думками щодо перспектив розвитку глобальної ситуації та найближчих політичних перспектив у країнах-партнерах”, — додав президент.
Крім того, він висловив окрему подяку за надану Україні безпекову допомогу – “передусім системи ППО, які рятують життя в наших містах і селах”.
Співрозмовники також обговорили підготовку нового безпекового пакету.
“Ми цінуємо також усе, що Італія робить на рівні G7 та Євросоюзу заради того, щоб міжнародне право було реально дієвим, а наша Європа – сильною. Дякую Італії за всю допомогу та підтримку, надану Україні. Дуже цінно мати таких надійних друзів”, — резюмував Зеленський.
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