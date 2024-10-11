Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та представив їй "План перемоги".

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі.

Глава держави зазначив, що головна мета полягає у зміцненні позицій України та побудові справедливих умов для чесної дипломатії.

Також він подякував Мелоні за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії.

“Для нас важливо, щоб італійський бізнес був значимо представлений у проєктах відбудови в Україні. Дуже ціную сьогоднішній наш обмін думками щодо перспектив розвитку глобальної ситуації та найближчих політичних перспектив у країнах-партнерах”, — додав президент.

Крім того, він висловив окрему подяку за надану Україні безпекову допомогу – “передусім системи ППО, які рятують життя в наших містах і селах”.

Співрозмовники також обговорили підготовку нового безпекового пакету.