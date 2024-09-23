Про це повідомив глава держави.
“Вдячний за всю підтримку. Домовилися працювати ще активніше, щоб наша спільна сила – України та Америки – збільшувалася”, – заявив президент.
Окремо Зеленський подякував усім, хто привітав українську делегацію у Скрентоні із синьо-жовтими кольорами прапора України.
Нагадаємо, Володимир Зеленський розпочав свій візит до США з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу в Пенсильванії, де виробляють компоненти артилерійських і мінометних снарядів, зокрема 155-мм снаряди для потреб ЗСУ.
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