Про це повідомив президент України.
Зокрема, лідери обговорили реалізацію Формули миру, військову підтримку України, ситуацію на полі бою й потреби українських захисників.
“Цінуємо військову та гуманітарну допомогу з боку Канади, зусилля для повернення депортованих Росією українських дітей додому. Дякую за те, що ви з нами під час війни й будете після війни, після нашої перемоги”, — додав Зеленський.
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