Про це повідомив президент України.

Зокрема, лідери обговорили реалізацію Формули миру, військову підтримку України, ситуацію на полі бою й потреби українських захисників.

“Цінуємо військову та гуманітарну допомогу з боку Канади, зусилля для повернення депортованих Росією українських дітей додому. Дякую за те, що ви з нами під час війни й будете після війни, після нашої перемоги”, — додав Зеленський.