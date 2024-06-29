Про це повідомляє Володимир Зеленський.

За його словами, Наріман з полону надсилав листи, і в одному з них написав: “Ми боремося не тільки за цілісність територій, але й за єдність нашого суспільства, нашої прекрасної, сильної нації”.

“Важливі слова, які нагадують, що в єдності, усі разом ми можемо досягти навіть найскладніших результатів та обов’язково повернемо безпеку всім нашим людям і мир Україні. Дякую кожному, хто допомагає”, – написав президент.

Володимир Зеленський 28 червня оголосив про повернення з російського полону 10 українців. Серед них був заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Окупанти захопили його у 2021 році в Криму й відтоді утримували в неволі.