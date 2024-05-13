Відповідні укази №319/2024 і №320/2024 оприлюднено на сайті глави держави.
На місце першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Зеленський призначив на цю посаду Олега Луговського.
Андрія Алєксєєнка було призначено на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України 27 листопада 2017 року. З 16 березня 2019 року до 11 червня 2019 року тимчасово виконував обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України.
Нагадаємо, 9 травня Володимир Зеленський призначив Олександра Трепака командувачем ССО Збройних Сил, звільнивши Сергія Лупанчука, який командував Силами спеціальних операцій з 2023 року. Того ж дня президент звільнив з військової служби колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за станом здоров’я та призначив його послом у Великій Британії.