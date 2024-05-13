Відповідні укази №319/2024 і №320/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

На місце першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Зеленський призначив на цю посаду Олега Луговського.

Андрія Алєксєєнка було призначено на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України 27 листопада 2017 року. З 16 березня 2019 року до 11 червня 2019 року тимчасово виконував обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України.