Саломе Зурабішвілі назвала провокацією повідомлення про нібито готовність грузинських бійців в Україні приїхати до Тбілісі та вийти на підтримку протестів.

Про це пише портал Interpressnews.

У зверненні в неділю, 1 грудня, Зурабішвілі попередила про можливі провокації на антиурядових протестах, за якими може стояти грузинська Служба державної безпеки.

“Я отримала кілька повідомлень у різних формах, які пов’язані з тим фактом, що грузинські бійці з України збираються начебто прибути до Грузії, або вже прибули для того, щоб долучитися як військові до протесту”, – сказала вона після цього.

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Зурабішвілі наголосила, що такі повідомлення – “пряма провокація”.

“Такого не відбувається, ніхто в це не повірить, оскільки це прямо спрямовано проти протесту. Це те, що найбільше турбує правлячу партію”, – підкреслила грузинська президентка.

Нагадаємо, у Грузії третій день поспіль тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.