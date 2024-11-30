Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести в країні, заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів".

Про це Зурабішвілі сказала у своєму зверненні до грузинського народу, яке наводить телеканал Pirveli.

Своє рішення вона аргументувала тим, що наразі в Грузії “немає легітимного парламенту”, який міг би обрати її наступника.

“Мій мандат діятиме доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість мене. Я з вами і буду”, – сказала Зурабішвілі.

Вона також додала, що у неділю проведе зустріч із представниками громадськості і політичними партіями.

“Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці та в різних сферах суспільства. Разом ми виконаємо роботу, уявимо майбутнє, якого незабаром досягнемо завдяки новим виборам”, – підкреслила Зурабішвілі.

Термін повноважень Зурабішвілі закінчується в грудні 2024 року. Її наступника вперше мають обирати не прямим голосуванням, а колегією із 300 осіб, до якої увійдуть 150 депутатів парламенту, 20 представників Верховної ради Абхазії, 21 представник Верховної ради Аджарії та 109 делегатів від місцевих органів самоврядування.