Про це пише Эхо Кавказа.
“Чекаю відповіді, щоб усе було зрозуміло, завтра ввечері запишу повну промову з (президентського) палацу”, — заявила президентка, виступаючи перед мітингувальниками на проспекті Руставелі у Тбілісі.
Повідомляється, що під час виступу Зурабішвілі виникли проблеми зі звуком, і вона закінчувала його за допомогою мегафона, через що частина присутніх не змогла почути її слова.
У промові Зурабішвілі наголосила, що вона “залишається вірною тій країні та тій Конституції, перед якою принесла присягу шість років тому”.
“І я можу лише продовжувати й бути їй вірною. Я буду вірною грузинській армії, її ветеранам, які сьогодні прийшли сюди, і армії, яка захищає Грузію, і сама залишається вірною тим партнерам, які створили, оснастили та зміцнили грузинську армію. Я є і буду її Верховним головнокомандувачем. Я є і буду вірною цьому народові, який стоїть тут. Але не лише цьому народові, який стоїть тут. Нехай ніхто не думає, що я не президент усіх. Я – президент усіх і буду ним”, – сказала вона.
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, легітимність якого не визнають президент і опозиція, у неділю пригрозив Зурабішвілі кримінальним переслідуванням, якщо вона перевищить свої повноваження та оголосить про проведення нових виборів, а також якщо відмовиться залишати президентський палац.
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