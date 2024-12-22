У неділю, 22 грудня, чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час мітингу у Тбілісі заявила про необхідність призначення нових парламентських виборів до 29 грудня 2024 року. Саме того дня спливає термін її повноважень.

Про це пише Эхо Кавказа.

“Чекаю відповіді, щоб усе було зрозуміло, завтра ввечері запишу повну промову з (президентського) палацу”, — заявила президентка, виступаючи перед мітингувальниками на проспекті Руставелі у Тбілісі.

Повідомляється, що під час виступу Зурабішвілі виникли проблеми зі звуком, і вона закінчувала його за допомогою мегафона, через що частина присутніх не змогла почути її слова.

У промові Зурабішвілі наголосила, що вона “залишається вірною тій країні та тій Конституції, перед якою принесла присягу шість років тому”.

“І я можу лише продовжувати й бути їй вірною. Я буду вірною грузинській армії, її ветеранам, які сьогодні прийшли сюди, і армії, яка захищає Грузію, і сама залишається вірною тим партнерам, які створили, оснастили та зміцнили грузинську армію. Я є і буду її Верховним головнокомандувачем. Я є і буду вірною цьому народові, який стоїть тут. Але не лише цьому народові, який стоїть тут. Нехай ніхто не думає, що я не президент усіх. Я – президент усіх і буду ним”, – сказала вона.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, легітимність якого не визнають президент і опозиція, у неділю пригрозив Зурабішвілі кримінальним переслідуванням, якщо вона перевищить свої повноваження та оголосить про проведення нових виборів, а також якщо відмовиться залишати президентський палац.