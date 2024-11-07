Європейські лідери стоять на позиції, що жодних рішень щодо війни РФ проти України не прийматимуть без участі самої України.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті, передає “Укрінформ”.

Мецола прокоментувала питання України та перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. За її словами, президент Зеленський і новообраний президент Трамп спілкувалися і у вересні, і вчора.

“Я пообіцяла Президенту Зеленському кілька тижнів тому, коли ми зустрічалися в Брюсселі, що ми продовжуватимемо наполягати на тому, що жодне рішення щодо України не повинно прийматися без України”, — зазначила вона.

Мецола вказала на те, що лідери європейських країн “повністю віддані такому підходу”.