Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті, передає “Укрінформ”.
Мецола прокоментувала питання України та перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. За її словами, президент Зеленський і новообраний президент Трамп спілкувалися і у вересні, і вчора.
“Я пообіцяла Президенту Зеленському кілька тижнів тому, коли ми зустрічалися в Брюсселі, що ми продовжуватимемо наполягати на тому, що жодне рішення щодо України не повинно прийматися без України”, — зазначила вона.
Мецола вказала на те, що лідери європейських країн “повністю віддані такому підходу”.
“Вже наближається 1000-й день війни. Це буде нелегка зима, але якщо ми відступимося від України, то яким буде наш сигнал? Не лише для світу, але особливо для Путіна”, — додала вона.
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