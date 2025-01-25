"Я привезла рішуче послання підтримки Україні та її народу. Їхня мужність забезпечує наш мир", — мая Санду.

Про це Мая Санду написала в соцмережі Х.

“Сьогодні в Києві на переговорах з Президентом Зеленським. Я привезла рішуче послання підтримки Україні та її народу. Їхня мужність забезпечує наш мир. Ми обговоримо питання безпеки, енергетики, інфраструктури, торгівлі та взаємної підтримки на шляху до ЄС. Молдова залишається надійним сусідом”, — наголосила Санду. https://twitter.com/i/status/1883058559275110639

Президентка зазначила, що на сьогодні заплановані переговори з Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що у цей день президент України Володимир Зеленський відзначає своє 47-річчя.