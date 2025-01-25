У суботу, 25 січня, президентка Молдови Мая Санду на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві заявила, що поділяє бачення справедливого миру в Україні й висловила сподівання, що у 2025 році настане мир, якого прагнуть не лише українці, а й весь європейський контингент.

Про це йдеться у заяві молдовської лідерки.

“Я сподіваюся, що 2025 рік принесе мир, якого ми всі прагнемо — не лише мир для українців, а й для усього регіону та континенту, мир справедливий та тривалий і підтриманий сильними безпековими гарантіями для України”, — сказала Санду.

Вона пояснила, що встановлення такого миру означає не лише припинення війни, а й побудову майбутнього, де агресії не буде місця.

За словами Санду, у майбутньому, яким його бачить Молдова та Україна, “процвітатиме демократія, поважатимуться кордони, і жодна сім’я більше не зіткнеться з жахіттями війни”.

Також Санду рішуче засудила атаки РФ на українську інфраструктуру.

“Ці дії забрали багато невинних життів і порушили міжнародне право. Вони також загрожують Молдові, оскільки дрони перетинають наш повітряний простір. Ми рішуче засуджуємо ці атаки. Вони показують, чому Україна потребує зміцнення оборони, а наш регіон потребує більшої безпеки”, — наголосила президентка Молдови.

Крім того Санду не оминула увагою спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.

“Росія намагається створити напругу на обох берегах Дністра та встановити прокремлівський уряд у Кишиневі. Її кінцева мета — консолідувати військову присутність, незаконно розташованих у Придністров’ї військ та використати Молдову проти України”, — сказала вона й додала, що Молдова “відбивається” кремлівських втручань та захищає демократію.