Швейцарська влада може переглянути заборону на реекспорт своєї зброї, що дозволить передачу озброєння Україні, зберігаючи при цьому нейтралітет.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на президентку Швейцарії Віолу Амгерд.

Вона заявила про свою підтримку ідеї зняття обмежень, які наразі забороняють постачати швейцарську зброю з інших країн до України. На прес-конференції в Берні президентка зазначила, що ця заборона вже почала негативно впливати на національну оборонну галузь та безпеку.

“Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед заради нашої промисловості”, – заявила Амгерд.

Питання також відкриває дискусію щодо нейтральності Швейцарії, яка зберігається століттями, але зараз піддається новим викликам через війну в Україні. Амгерд підкреслила, що Швейцарія залишається відданою своїм принципам, виступаючи посередником у міжнародних конфліктах й ніколи не буде постачати зброю безпосередньо у країни, де йдуть бойові дії.

У глобальному масштабі Швейцарія є одним з великих постачальників зброї, займаючи 14-те місце у світі за обсягами експорту у 2022 році, однак її нейтральна позиція та обмеження на реекспорт призвели до зниження продажів у 2023 році. Критикуючи цю політику, опоненти вказують, що вона може зашкодити економіці країни.

“Останні 30 років ми недостатньо інвестували в оборону, і нам потрібно надолужити це”, – зазначила вона.

Амгерд також акцентувала на необхідності збільшення інвестицій у безпеку європейського континенту та зміцнення партнерства з союзниками, включно з НАТО.