Про це повідомляє Reuters, посилаючись на президентку Швейцарії Віолу Амгерд.
Вона заявила про свою підтримку ідеї зняття обмежень, які наразі забороняють постачати швейцарську зброю з інших країн до України. На прес-конференції в Берні президентка зазначила, що ця заборона вже почала негативно впливати на національну оборонну галузь та безпеку.
“Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед заради нашої промисловості”, – заявила Амгерд.
Питання також відкриває дискусію щодо нейтральності Швейцарії, яка зберігається століттями, але зараз піддається новим викликам через війну в Україні. Амгерд підкреслила, що Швейцарія залишається відданою своїм принципам, виступаючи посередником у міжнародних конфліктах й ніколи не буде постачати зброю безпосередньо у країни, де йдуть бойові дії.
У глобальному масштабі Швейцарія є одним з великих постачальників зброї, займаючи 14-те місце у світі за обсягами експорту у 2022 році, однак її нейтральна позиція та обмеження на реекспорт призвели до зниження продажів у 2023 році. Критикуючи цю політику, опоненти вказують, що вона може зашкодити економіці країни.
“Останні 30 років ми недостатньо інвестували в оборону, і нам потрібно надолужити це”, – зазначила вона.
Амгерд також акцентувала на необхідності збільшення інвестицій у безпеку європейського континенту та зміцнення партнерства з союзниками, включно з НАТО.