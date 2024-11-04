Чинна президентка Молдови Мая Санду заявила про свою перемогу на виборах. Вона подякувала виборцям за їхній вибір та наголосила на значущості моменту для майбутнього країни.

Про це стало відомо з її трансляції на Facebook.

За її словами, виборці під час голосування врятували Молдову.

“Молдова, ти перемогла! Сьогодні, дорогі молдовани, ви дали урок демократії, гідний того, щоб його написали в підручниках історії. Сьогодні ви врятували Молдову! У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програв”, – зазначила вона.

Станом на 7:00 ранку 4 листопада Центральна виборча комісія підрахувала 99,59% голосів. Мая Санду здобула 55,26% підтримки виборців, залишивши свого опонента Олександра Стояногло позаду з 44,74% голосів. Розрив між кандидатами становить понад 176 тисяч голосів.

Як зазначає видання Bloomberg, перемога Санду підкріплює її прагнення щодо інтеграції Молдови в Європейський Союз.

“Переобрання Санду стало перевіркою стійкості проєвропейських настроїв на східному кордоні Європи“, – пише видання.