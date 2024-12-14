Про це пише “Эхо Кавказа”.

“Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося”, – заявила вона, звернувшись до громадян, які прийшли до президентської резиденції, щоб висловити підтримку Зурабішвілі.

Раніше в соцмережі X президентка назвала процес виборів “знущанням з демократії”. Водночас вона висловила впевненість у тому, що подія все ж таки не завадить Грузії слідувати своєму європейському шляху.

Зурабішвілі також нагадала, що рівно рік тому країна набула статусу кандидата на вступ до ЄС, а 14 грудня 2023 року увійшло в історію, як “день консенсусу, народної радості та великих емоцій”.

“Протягом року правитель / одна партія знищували цю чудову нагоду і будували репресивний авторитарний режим”, – наголосила Зурабішвілі.

Зауважимо, що шостим президентом Грузії сьогодні обрали висуванця від правлячої партії “Грузинська мрія”, екс-депутата парламенту Михайла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом і отримав 224 із 225 голосів присутніх членів колегії виборців. Опозиція у процесі не брала участі.

Як і опозиція, чинна президентка вважає парламент нелегітимним. Зурабішвілі не збирається складати повноваження доти, доки в країні не будуть проведені нові парламентські вибори.