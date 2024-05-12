У неділю, 12 травня, литовський народ проголосував на президентських виборах, серед основних кандидатів - чинний президент Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Інгріда Сімоніте. Обидва заявили, що готові протистояти російській загрозі.

Про це пише Reuters.

Голосування завершується о 20:00 за місцевим часом (17:00 за Гринвічем), а результати очікуються після опівночі. Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, 26 травня відбудеться другий тур виборів.

Чинний президент Литви, 59-річний Науседа, колишній старший економіст великого банку, користується підтримкою 29% виборців, згідно з нещодавнім опитуванням Delphi/Spinter Tyrimai. Його сильним суперником є 49-річна прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте, єдина жінка, яка балотується, з підтримкою 14%.

Більшість виборців у всьому регіоні занепокоєні можливістю російської агресії щодо колишніх радянських республік, які стали членами НАТО та Європейського Союзу. Опитування ELTA/Baltijos Tyrimai показало, що більш ніж половина литовців вважають напад Росії можливим або навіть дуже ймовірним. У березні литовська розвідка повідомила про зростання військового потенціалу Росії вздовж кордону з НАТО.

Більшість кандидатів, які балотуються на виборах, включаючи Шимоніте та Науседу, повідомили, що тримають запаси їжі вдома напоготові на випадок військового конфлікту.

“Я роблю все можливе, щоб переконатися, що це не знадобиться”, — сказав Науседа під час дебатів.

Як Науседа, так і Шимоніте підтримують збільшення витрат на оборону Литви до принаймні 3% ВВП, що перевищує заплановані на цей рік 2,75%. Ці кошти будуть використані для модернізації армії та інфраструктури, необхідної для підтримки бригади німецьких військ та їхніх сімей, які будуть розміщені в Литві та готові до бойових дій з 2027 року.

Хоча обидва кандидати погоджуються з політикою щодо Росії, вони розходяться в питаннях одностатевих цивільних партнерств, а також мають історію гострих суперечок і відмови говорити одне з одним.