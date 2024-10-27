В Офісі президента спростували інформацію про те, що влада готує проведення виборів під час війни.

Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо виборів президента, Єрмак пояснив, що сам Зеленський про це “чітко говорить”.

“Одразу після закінчення війни. Зеленський дуже чітко говорить, що він захоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці, які зараз за кордоном. Але сьогодні ресурси мають йти на війну”, — сказав керівник ОПУ.

Згідно з Конституцією України, 31 березня 2024 року мали б відбутися чергові вибори президента України. Але оскільки в країні діє воєнний стан, вибори законно відтерміновуються.