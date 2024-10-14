Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи нагадали, що після виборів-2019 Зеленському довіряли 80% українців. Але на момент повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го рівень довіри поступово знизився до 37% (не довіряли на той час президенту 52%).

Після вторгнення рівень довіри зріс до 90%. До кінця грудня 2023 він знизився до 77%, до лютого 2024 року – до 64%, до травня – 59%.

Між травнем та вереснем, як показало опитування, рівень довіри українців до Зеленського не змінився – 59% довіряють.

У всіх регіонах баланс довіри-недовіри до президента – позитивний. Дещо вирізняється на тлі інших Схід, де 51% довіряють і 45% – не довіряють. В інших регіонах довіряють дещо більше – 58-62% проти 35-38%.