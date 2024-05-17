Лідери Бразилії, Лула да Сілва, і ПАР, Сиріл Рамафоса, не будуть присутні на майбутньому Глобальному саміті миру в червні в Швейцарії.

Про це повідомляє CNN Brasil.

Згідно з інформацією депломатичних джерел, вирішено, що делегацію від Бразилії на саміті не очолить президент, але поки невідомо, хто саме візьме цю роль.

За заявою представників МЗС та президента Бразилії, Лулі “немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участь дві сторони конфлікту”.

Тим часом, за інформацією від речника президента ПАР, Рамафоса також не бути брати участі “через післявиборчі процеси, що відбуватимуться”.

Ймовірно, участь на саміті візьме хтось з представників уряду ПАР.