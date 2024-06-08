У суботу, 8 червня, президент Франції Емманюель Макрон прийме у Парижі президента США Джо Байдена з державним візитом з нагоди відзначення 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. На переговорах сторони говоритимуть про торгівлю, Ізраїль та Україну.

Про це пише Reuters.

Обидва президенти візьмуть участь у вітальній церемонії зі своїми дружинами біля знакової Тріумфальної арки й параді на Єлисейських полях, після чого проведуть зустріч з політичних питань, а потім повечеряють.

За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, переговори між двома президентами торкнуться війни Росії проти України, війни Ізраїлю з ХАМАС в Газі, співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також політичних питань, починаючи від зміни клімату і закінчуючи штучним інтелектом й ланцюгами поставок.

Своєю чергою речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що країни оголосять про план спільної роботи над забезпеченням правопорядку на морі, а Берегова охорона США і французький флот обговорять посилення співпраці.

Очікується, що Байден і Макрон також обговорять зміцнення НАТО, і обидва пообіцяли, що їхні країни підтримуватимуть Україну, хоча вони ще не узгодили план використання заморожених російських активів для допомоги Києву.