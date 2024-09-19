Про це йдеться у заяві президії Меджлісу.
“Згідно з національним законодавством України та міжнародним правом “законними жителями” Криму є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування на українській території, що підтверджується у встановленому українським законодавством порядку. Тому будь-які інші спроби встановлення законності проживання людини в українському Криму непотрібні та недоцільні”, — йдеться у повідомленні.
У Меджлісі висловили впевненість, що будь-які пропозиції щодо вирішення питання припинення війни Росії проти України, досягнення миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності, відновлення порушених прав і свобод українських громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства України та міжнародного права.
“Крим – це тимчасово окупована території України, і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ із території півострова. Обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою Української держави та корінного кримськотатарського народу”, — наголошується в заяві.
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