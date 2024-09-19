Меджліс кримськотатарського народу вважає пропозицію міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про передачу Криму під мандат ООН для проведення чесного референдуму після перевірки законних жителів такою, що суперечить інтересам як України, так і кримських татар.

Про це йдеться у заяві президії Меджлісу.

“Згідно з національним законодавством України та міжнародним правом “законними жителями” Криму є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування на українській території, що підтверджується у встановленому українським законодавством порядку. Тому будь-які інші спроби встановлення законності проживання людини в українському Криму непотрібні та недоцільні”, — йдеться у повідомленні.

У Меджлісі висловили впевненість, що будь-які пропозиції щодо вирішення питання припинення війни Росії проти України, досягнення миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності, відновлення порушених прав і свобод українських громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства України та міжнародного права.