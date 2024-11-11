Сьогодні, 11 листопада, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Внаслідок удару окупантів по багатоповерховому будинку є постраждалі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через російську атаку в пʼятиповерховому будинку зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.

Відомо також і про постраждалих. За словами Лисака, під завалами можуть знаходитися люди.

“На зараз відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті — надали допомогу на місці”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 11:17 відомо про шістьох потерпілих. Також у Кривому Розі постраждало двоє дітей.

“10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості”, — зазначив очільник ОВА.

Як зауважив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, російські окупанти прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку.

Кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до 7 осіб. За даними ДСНС, під завалами, імовірно, ще знаходяться люди.