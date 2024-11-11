Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через російську атаку в пʼятиповерховому будинку зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.
Відомо також і про постраждалих. За словами Лисака, під завалами можуть знаходитися люди.
“На зараз відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті — надали допомогу на місці”, — йдеться у повідомленні.
Станом на 11:17 відомо про шістьох потерпілих. Також у Кривому Розі постраждало двоє дітей.
“10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості”, — зазначив очільник ОВА.
Як зауважив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, російські окупанти прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку.
Кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до 7 осіб. За даними ДСНС, під завалами, імовірно, ще знаходяться люди.
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