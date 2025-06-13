Прайд-місяць: історія, символи та підтримка ЛГБТК+ в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Щороку червень стає місяцем гордості, коли вшановують внесок ЛГБТК+ спільноти в культурне та соціальне життя. Це час численних освітніх ініціатив, кампаній солідарності та мирних ходів – Прайдів, які символізують гідність і свободу представників ЛГБТК+.

Термін “прайд” з’явився в 1960-х роках серед американських активістів, які боролися за права гей-спільнот. Його популяризували такі особистості, як Бренда Говард, відома як “матір прайду”, та Стівен Дональдсон, засновник першої ЛГБТ-студентської організації в США. Прайд мав на меті подолати стигматизацію гомосексуальності, демонструючи, що бути геєм чи лесбійкою – це гордість, а не сором.

Історія Прайд-місяця тісно пов’язана з подіями Стоунволлських заворушень, що відбулися 28 червня 1969 року в Нью-Йорку. Тоді представники ЛГБТК+ вперше масово виступили проти поліцейських переслідувань, що стало початком глобального руху за права сексуальних меншин. Вже наступного року в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Чикаго відбулися перші Прайди, започаткувавши традицію щорічних святкувань.

З часом Прайди поширилися по всьому світу: у 1972 році – у Лондоні, у 1979 – в Ізраїлі, у 1994 – у Південно-Східній та Східній Азії, а у 1999 – в Індії. Проте в деяких країнах, таких як Алжир, Саудівська Аравія та Угорщина, Прайди заборонені, а гомосексуальність криміналізована.

Веселковий прапор, створений у 1978 році художником Гілбертом Бейкером, став символом ЛГБТК+ спільноти. Спочатку він складався з восьми кольорів, кожен з яких мав своє значення, але згодом через виробничі труднощі залишилися лише шість кольорів: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій і фіолетовий.

Прайд-місяць в Україні

В Україні Прайд-місяць присвячений підтримці та видимості ЛГБТК+ спільноти. Головною подією є Марш рівності – правозахисна хода за рівні права. Перший Марш планували провести у 2012 році, але через безпекову ситуацію його скасували. Вперше хода відбулася у 2013 році, а з 2016 року організацією заходу займається ГО “КиївПрайд”. Через пандемію COVID-19 та війну в 2020, 2022 і 2023 роках Марш скасовували, але минулого року він повернувся. Цьогоріч “КиївПрайд” запланований на 14 червня.

Прайд-місяць важливий не лише для ЛГБТК+, а й для всіх, хто підтримує рівність і права людини. До заходів можуть долучатися всі охочі, що сприяє інклюзивності та підвищенню обізнаності про виклики, з якими стикається спільнота.

Підтримку ЛГБТК+ надають також бренди та організації, які створюють тематичний мерч, змінюють логотипи на веселкові кольори та прикрашають свої магазини. Серед них – книгарні “Сенс” і “Книгарня Є”, “ПриватБанк”, Comfy та магазин “Всі. Свої”.