Від початку примусової евакуації родин з дітьми з Дружківської та Шахівської громад Донецької області вдалося вивезти 161 дитину. Цю інформацію озвучив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін під час ефіру “Єдині новини”.

Примусова евакуація триває в 32 населених пунктах Донецької області, зокрема в громадах Дружківської, Шахівської, Добропільської та Криворізької. На даний момент у цих районах залишаються 385 дітей, зазначив голова ОВА.

Зокрема, 20 травня з прифронтових територій Донеччини було евакуйовано 338 осіб, серед яких 82 дитини, повідомив Вадим Філашкін.