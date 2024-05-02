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01 травня

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Пріоритетними цілями для ATACMS будуть російські штаби, логістика та артилерія на лінії фронту та в Криму, — генерал Ходжес

Екс-командувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес, висловив думку, що отримання Україною ракет ATACMS є важливою складовою посилення її військових можливостей, особливо здатності завдавати дальні високоточні удари по російським військам, зокрема в окупованому Криму.

Четвер, 2 травня 2024, 10:35

Про це він заявив у своєму інтерв’ю для RBC-Україна.

Відзначивши можливості застосування ракет ATACMS, Ходжес вказав, що міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Україна може використовувати їх за власним бажанням.

“Дуже хороша новина. Немає цих сміховинних обмежень щодо того, де ви їх використовуєте”, — зазначив Ходжес.

Генерал підкреслив, що вирішальним буде правильний вибір місць для застосування ракет, який зробить український Генштаб, оскільки обмежена кількість ракет не дозволяє їх використання у всіх напрямках одночасно.

“Вам потрібно встановити пріоритет, де ви отримуєте найкращий ефект. Знищення яких саме цілей найбільше допоможе Україні.

І, звичайно, у вас є британський Storm Shadow, французький SCALP. Я бачив, що Італія запропонувала свої ракети, я гадаю, це теж Storm Shadow”, — додав Ходжес.

Точний удар на велику відстань зробить Крим непридатним для російських сил, їх ВМС та ВПС не зможуть продовжувати діяти звідти, бо кожен квадратний метр Криму перебуває у межах досяжності цих озброєнь, зазначив він.

“Ви також можете підривати або нейтралізувати російську перевагу маси, їхню кількість, знищуючи російські штаби, російську логістику, російську артилерію. Я думаю, що це будуть пріоритетні цілі”, — наголосив Ходжес.

Одночасно він сумнівається, що направлення ракет ATACMS проти Керченського мосту буде оптимальним варіантом їх використання.

“Їх треба було б так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту. Використовуйте ці ATACMS для кращого ефекту, щоб знищити логістику, штаби, артилерію та повітряні бази”, — додав він.

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Теги: ATACMS, Бен Ходжес, військова допомога Україні

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