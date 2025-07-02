Ув’язнений у Хмельницькому СІЗО дистанційно захистив диплом з агроінженерії

Про це повідомила Державна кримінально-виконавча служба України

У Хмельницькому слідчому ізоляторі один з ув’язнених успішно захистив свою дипломну роботу, скориставшись відеозв’язком. Незважаючи на те, що він перебуває за ґратами, молодий чоловік продовжує навчання в Хмельницькому національному університеті за спеціальністю “Агроінженерія”.

Цю інформацію оприлюднила Державна кримінально-виконавча служба України, зазначивши, що захист дипломної роботи відбувся дистанційно завдяки організації відеозв’язку між університетом і слідчим ізолятором.

“Це стало можливим у межах меморандуму про співпрацю, укладеного між Хмельницьким національним університетом та Державною кримінально-виконавчою службою України.” – Державна кримінально-виконавча служба України

Варто зазначити, що лише в цьому році двоє ув’язнених у Хмельницькому СІЗО змогли захистити свої дипломні роботи, продовжуючи отримувати освіту навіть в умовах ізоляції. Це свідчить про важливість освіти та можливість її здобуття в будь-яких обставинах.