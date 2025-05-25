У російському Міноборони оміткували у Telegram про три етапи обміну полоненими

У рамках нещодавнього обміну полоненими “1000 на 1000” не було звільнено жодного цивільного, який вже вісім років перебуває в російському полоні. Про це повідомив письменник і колишній в’язень “Ізоляції” Станіслав Асєєв у своєму дописі на Facebook.

Асєєв зазначив, що під час завершального етапу обміну не було включено жодного з цивільних, які утримуються в полоні вже вісім років. Він підкреслив, що список заручників, який він передав президенту Зеленському ще в січні 2020 року, залишився без змін.

За його словами, більшість цих людей утримуються у колонії суворого режиму №32 в Макіївці, куди їх перевезли з “Ізоляції” та інших місць позбавлення волі. Асєєв також вказав, що частина з них надавала допомогу українським спецслужбам у той час, коли ситуація на Донбасі не викликала великої уваги.

Він висловив занепокоєння, що за 11 років війни немає жодного іншого випадку, коли людина перебувала б у полоні так довго. Асєєв підкреслив, що термін полону є важливим критерієм, і якщо держава забирає цивільних, то абсолютно неприпустимо ігнорувати тих, хто страждає найбільше.

23 травня Україна та Росія провели перший етап обміну, в рамках якого додому повернулися 697 осіб, серед яких були як військовополонені, так і цивільні заручники. 24 травня відбувся другий етап, під час якого в Україну повернулися 307 військовослужбовців ЗСУ, прикордонників та нацгвардійців. 25 травня, під час третього етапу, з російського полону повернулися 303 українські військовослужбовці.

Російське Міністерство оборони повідомило, що в результаті трьох етапів обміну українська сторона передала Росії 880 військовослужбовців, а також 120 цивільних, які були засуджені в Україні за державну зраду та колабораціонізм і висловили бажання виїхати на територію РФ.