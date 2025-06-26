Обмін військовополоненими між Україною та Росією за домовленостями у Стамбулі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Андрій Юсов, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомив, що Україна та Росія готові провести стільки етапів обміну військовополоненими, скільки буде потрібно для реалізації домовленостей, досягнутих у Стамбулі 2 червня. Про це він розповів під час пресконференції.
Юсов зазначив, що процес обміну триває активно.
“В даній ситуації по категоріях молоді захисники 25 і молодші важкохворі, важкопоранених, а в кінці задача України вийти по формулі всіх на всіх про загальну кількість полонених. Тому це процес, ми тут не кажемо, що ось до понеділка, але ви бачите, що процес триває, і перемовини тривають, і найближчим часом будуть добрі новини.”
Крім того, він підкреслив, що переговори щодо повернення тіл загиблих військових також тривають, оскільки бойові дії не припиняються.
“В плановому порядку тривають перемовини та будуть здійснюватися і репатріаційні заходи. Наші герої мають повертатись додому і зі щитом, і на щиті також.”
Обміни в рамках домовленостей у Стамбулі
2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії досягли угоди про обмін у форматі 1000 на 1000. Додатково сторони домовились про обмін ще 200 на 200 військовополонених. Це стало другим випадком, коли відбувся обмін у такому масштабі. Також було узгоджено повернення 6 000 тіл загиблих військових з обох сторін.
7 червня Росія звинуватила Україну у затримці обміну на невизначений термін. У Координаційному штабі знову підкреслили, що заяви представників РФ про початок повернення тіл не відповідають дійсності.
9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, про який домовлялись у Стамбулі. Тоді додому повернули військових до 25 років.
10 червня сторони провели перший етап обміну тяжкопораненими та тяжкохворими. Другий етап відбувся 12 червня, а третій – 14 червня. Кількість повернутих військових не розголошується з міркувань безпеки, її оголосять після завершення обміну.
11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців. Міноборони РФ повідомило, що отримало 27 тіл. Відомо, що під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі “6 000 на 6 000”.
16 червня в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. У Координаційному штабі зазначили, що репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена, загалом повернули 6057 тіл.
19 та 20 червня відбулись два етапи обміну полоненими в рамках домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Кількість військових, які повернули, не розголошується через триваючий процес обміну.
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