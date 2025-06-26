Обмін військовополоненими між Україною та Росією за домовленостями у Стамбулі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Андрій Юсов, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомив, що Україна та Росія готові провести стільки етапів обміну військовополоненими, скільки буде потрібно для реалізації домовленостей, досягнутих у Стамбулі 2 червня. Про це він розповів під час пресконференції.

Юсов зазначив, що процес обміну триває активно.

“В даній ситуації по категоріях молоді захисники 25 і молодші важкохворі, важкопоранених, а в кінці задача України вийти по формулі всіх на всіх про загальну кількість полонених. Тому це процес, ми тут не кажемо, що ось до понеділка, але ви бачите, що процес триває, і перемовини тривають, і найближчим часом будуть добрі новини.” – Андрій Юсов

Крім того, він підкреслив, що переговори щодо повернення тіл загиблих військових також тривають, оскільки бойові дії не припиняються.

“В плановому порядку тривають перемовини та будуть здійснюватися і репатріаційні заходи. Наші герої мають повертатись додому і зі щитом, і на щиті також.” – Андрій Юсов

Обміни в рамках домовленостей у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії досягли угоди про обмін у форматі 1000 на 1000. Додатково сторони домовились про обмін ще 200 на 200 військовополонених. Це стало другим випадком, коли відбувся обмін у такому масштабі. Також було узгоджено повернення 6 000 тіл загиблих військових з обох сторін.

7 червня Росія звинуватила Україну у затримці обміну на невизначений термін. У Координаційному штабі знову підкреслили, що заяви представників РФ про початок повернення тіл не відповідають дійсності.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, про який домовлялись у Стамбулі. Тоді додому повернули військових до 25 років.

10 червня сторони провели перший етап обміну тяжкопораненими та тяжкохворими. Другий етап відбувся 12 червня, а третій – 14 червня. Кількість повернутих військових не розголошується з міркувань безпеки, її оголосять після завершення обміну.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців. Міноборони РФ повідомило, що отримало 27 тіл. Відомо, що під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі “6 000 на 6 000”.

16 червня в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. У Координаційному штабі зазначили, що репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена, загалом повернули 6057 тіл.

19 та 20 червня відбулись два етапи обміну полоненими в рамках домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Кількість військових, які повернули, не розголошується через триваючий процес обміну.