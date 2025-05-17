ПриватБанк оголосив про призупинення роботи мобільного застосунку Приват24 у ніч на неділю, 18 травня, через проведення планових регламентних робіт. Ці заходи спрямовані на покращення швидкості та безпеки банківських сервісів.

Згідно з інформацією, опублікованою в Telegram, з 00:30 до 04:00 користувачі не зможуть увійти в додаток або виконувати фінансові операції. У цей час доступ до Приват24 буде обмежено через технічні роботи, які проводить команда банку.

У ПриватБанку зазначили, що регламентні роботи заплановані на нічний час, щоб зменшити незручності для клієнтів. Користувачам рекомендується заздалегідь організувати свої фінансові справи або виконати їх після завершення технічних робіт.

Це не перший випадок, коли Приват24 стикається з тимчасовими перебоями в роботі. Наприклад, 9 березня користувачі мали проблеми з проведенням операцій через труднощі в міжнародній платіжній системі.

Крім того, 25 лютого у мобільному застосунку “Приват24” стався технічний збій, внаслідок якого клієнти не могли увійти в систему. Такі ситуації підкреслюють важливість регулярного технічного обслуговування для забезпечення стабільної роботи сервісів.