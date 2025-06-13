Технічні роботи ПриватБанку в ніч з 13 на 14 червня: тимчасове відключення сервісів

Про це ПриватБанк повідомив у Facebook ПриватБанку
У ніч з 13 на 14 червня ПриватБанк здійснить заплановані технічні роботи, внаслідок чого сервіси банку та операції з картками будуть тимчасово недоступні.
Цю інформацію офіційно оприлюднили на Facebook-сторінці ПриватБанку.
Технічні роботи триватимуть з півночі до 6:30 ранку 14 червня.
Протягом цього часу не будуть доступні операції з картками, платежі, а також робота банкоматів і POS-терміналів.
Банк підкреслює, що ці роботи заплановані заздалегідь з метою покращення якості обслуговування своїх клієнтів.
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