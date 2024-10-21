Про це повідомляє пресслужба заводу.
Під час атаки постраждали виробничі та адміністративні корпуси заводу. Це призвело до перебоїв з енергопостачанням, пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури та розриву виробничих ланцюжків.
Гендиректор “Групи Кремній Ел” Олег Данцев заявляє, що головне завдання зараз – якомога швидше відновити виробництво електронної техніки.
Триває експертиза для оцінки можливості відновлення пошкоджених об’єктів. Однак є проблеми з купівлею запасних частин для обладнання та інфраструктури, що ускладнює процес відновлення.
- Генштаб підтвердив атаку по ворожому аеродрому у Липецьку та заводу по виробництву вибухових речовин у Дзержинську.
- У Нижньогородській області РФ вночі лунали вибухи: під атакою був завод із виробництва вибухових речовин.
- В Росії горить завод після атаки безпілотників.