Про це повідомляє пресслужба заводу.

Під час атаки постраждали виробничі та адміністративні корпуси заводу. Це призвело до перебоїв з енергопостачанням, пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури та розриву виробничих ланцюжків. 

Гендиректор “Групи Кремній Ел” Олег Данцев заявляє, що головне завдання зараз – якомога швидше відновити виробництво електронної техніки. 

Триває експертиза для оцінки можливості відновлення пошкоджених об’єктів. Однак є проблеми з купівлею запасних частин для обладнання та інфраструктури, що ускладнює процес відновлення.

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