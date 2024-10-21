Завод "Кремній Ел" у Брянську, що виготовляє деталі для ракетних комплексів "Іскандер" та систем ППО "Панцир" повідомив про тимчасове припинення роботи після атаки українських БпЛА.

Про це повідомляє пресслужба заводу.

Під час атаки постраждали виробничі та адміністративні корпуси заводу. Це призвело до перебоїв з енергопостачанням, пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури та розриву виробничих ланцюжків.

Гендиректор “Групи Кремній Ел” Олег Данцев заявляє, що головне завдання зараз – якомога швидше відновити виробництво електронної техніки.

Триває експертиза для оцінки можливості відновлення пошкоджених об’єктів. Однак є проблеми з купівлею запасних частин для обладнання та інфраструктури, що ускладнює процес відновлення.