Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, відвідав Італію та Ватикан. Під час зустрічі з Папою Франциском він поділився ідеями "філософії формули миру".

Про це інформує ОПУ.

Повідомляється, що Єрмак здійснив цей візит до Ватикану з Франції за дорученням президента Володимира Зеленського. Під час візиту керівник ОП зустрівся з Папою Франциском, главою Католицької церкви.

“Це була важлива розмова, під час якої я поінформував Його Святість про філософію „формули миру“ президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно вона пропонує шлях до справедливого миру”, — наголосив Єрмак.

Також обговорювали підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Папа Франциск також отримав запрошення на саміт, але поки невідомо, чи він особисто прибуде на конференцію.

Папа Франциск висловив свою підтримку Україні. Керівник адміністрації українського президента також зустрівся з Державним секретарем Святого Престолу, кардиналом Пʼєтро Пароліно. За словами Єрмака, кардинал погодився з необхідністю поліпшення механізму повернення українських дітей та полонених.