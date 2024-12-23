Це пісня про розлуку, надію та незламність кохання, розповіли kontabas.ukraine на сторінці у соцмережі Instagram.

Давня легенда розповідає, як козак прощався зі своєю коханою на горі, що потопала у вітрах і травах. Йому довелося вирушити на війну, але він пообіцяв повернутися. Вона вірила, чекала, молилася. Та війна забрала його, і лише тиша відповіла на її благання.

Її серце зупинилося від туги, але кажуть, що у той момент два голуби здійнялися в небо. Це були їхні душі, що знайшли одне одного у вічності — там, де немає болю і війни.

“Ой там на горі” — це не просто слова, не просто мелодія. Це плач закоханих сердець, які не змогли бути разом на землі, але поєдналися у вічності.

Коли ми чуємо цю пісню, ми чуємо більше, ніж музику. Ми чуємо крик душі, яка не може забути. А якщо в небі пролітають два голуби, це, можливо, ті самі закохані, які тепер завжди разом.