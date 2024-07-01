Україна повідомила Єврокомісію про те, що польські митники зупинили пропуск українських вантажівок через кордон.

Про це інформує заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

За словами Деркача, зупинка пропуску українських вантажівок через кордон з Польщею є лише внутрішньою проблемою комунікації польської сторони. Міністерство інфраструктури Польщі працює над вирішенням цієї проблеми разом з митною службою.

Деркач підкреслив, що українським водіям не потрібні жодні дозволи на двосторонні перевезення, оскільки угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС вже діє з 20 червня. Протягом перехідного періоду до 10 липня перевізники мають можливість адаптуватися до нових правил.

Заступник українського міністра зазначив, що польська сторона була повідомлена про оновлення угоди між Україною та Євросоюзом через офіційні канали, як і всі інші країни-члени ЄС.