Проблеми закупівель військового одягу ДОТом: причини та наслідки

Як зазначає система ПроЗорро, що проводить тендери державних закупівель

Державний оператор тилу (ДОТ), відповідальний за закупівлі одягу для Збройних сил України, стикається з серйозними труднощами у забезпеченні військових необхідними речами. Протягом останніх кількох місяців було скасовано 27 тендерів через відсутність учасників, оскільки виробники вважали запропоновані ціни неприйнятними. У травні, після підвищення очікуваної вартості, новий тендер також не привернув жодного учасника, а ситуація повторилася і в червні.

Це призвело до того, що ДОТ не зміг закупити важливі позиції, такі як сорочки-поло, маскувальні костюми, спідню білизну та зимові куртки. Виникає питання, як скасовані торги вплинуть на постачання одягу для військових і чи зможуть бійці самостійно купувати його за державний кошт.

У квітні ДОТ оголосив торги на платформі Prozorro за додатковою заявкою Сил логістики, які відповідають за забезпечення та зберігання озброєння. Ці закупівлі стосуються потреб на 3-4 квартали і включають 18 видів одягу, серед яких сорочки-поло, кашкети, панами, штани, рукавиці та спальні мішки.

Основною причиною відсутності учасників є економічна невигідність участі у тендерах. Як зазначила директорка компанії “Ніка-Текст Плюс” Богдана Сидоренко, терміни поставки, занижена очікувана вартість та відповідальність, покладена виключно на постачальника, роблять участь у тендері нерентабельною.

“Терміни поставки, занижена очікувана вартість, відповідальність виключно на постачальнику роблять участь економічно необґрунтованою.”

– Богдана Сидоренко

Власник компанії “Текстиль-контакт” Олександр Соколовський також вказав на низьку ціну, встановлену ДОТом, як на основну причину ігнорування торгів. Він підкреслив, що очікувана вартість у 2024 році була на 13-27% нижчою за минулорічні ціни, які вже були на межі рентабельності.

Наприклад, зимові штани у 2024 році коштували 2188 грн, тоді як цьогоріч ДОТ планував закупити їх по 1724 грн. Подібна тенденція спостерігається і з іншими видами одягу. Вікторія Виноградова, директорка програми речового майна ДОТ, пояснила, що зниження цін стало наслідком аналізу контрактів учасників торішнього тендеру з іншими державними замовниками, де виявили, що виробники продавали той самий товар дешевше, ніж ДОТ.

Однак через інфляцію, девальвацію гривні та здорожчання логістики собівартість виробництва зросла на 10-15%, тому ціни 2024 року вже не є реалістичними, вважає Сидоренко. Крім того, ДОТ встановлює високі вимоги до пакування та зобов’язує виробників проводити щонайменше п’ять лабораторних випробувань на кожну партію, що додатково підвищує вартість.

Також існує питання можливого узгодження дій виробників, адже навіть після підвищення цін у нових тендерах виробники продовжують ігнорувати закупівлі. Заступниця голови Антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко зазначила, що конфлікт між виробниками та ДОТом триває давно, але вперше призвів до блокування закупівель.

“ДОТу й Міністерству оборони варто провести ширші зустрічі з виробниками, послухати їх і все-таки знайти якийсь консенсус.”

– Тетяна Ніколаєнко

Наразі в ДОТ розглядають дві можливі зміни для покращення ситуації. Перша – введення фіксованого відсотка прибутку для компаній, що вже працює для виробників озброєння, зокрема безпілотних літальних апаратів. Друга – впровадження реімбурсації, тобто повернення державою коштів військовим за купівлю одягу.

Вікторія Виноградова повідомила, що найближчим часом буде проведено опитування серед військових через додаток “Армія+”, щоб визначити, які позиції одягу їм найбільше потрібні.

Проте в Антикорупційній раді при Міноборони та громадській організації StateWatch застерігають, що реімбурсацію слід впроваджувати точково, щоб не поставити під загрозу самі закупівлі. Компенсації можуть стосуватися витрат на засоби гігієни, певний жіночий одяг або окремі предмети уніформи.

Щодо фіксованого прибутку, підприємиця Богдана Сидоренко вважає це майже неможливим через різну собівартість у виробників. Вона пояснює, що єдина прибуткова надбавка вигідна лише тим, у кого найнижчі витрати, а інші просто залишать ринок.

Оптимальним виходом із ситуації Сидоренко вважає відмову ДОТ від орієнтації на мінімальні ціни минулих аукціонів і перехід до середньої ціни комерційних пропозицій усіх підприємств.

Аналітикиня StateWatch Катерина Мітєва вважає, що у суперечці з ДОТом виробники також мають піти на поступки, адже держоператор є найбільшим замовником із найбільшими бюджетами. Вона наголошує, що одяг для військових не можна розглядати виключно як комерційну справу.

“Попри всі бізнес-процеси постачальники мають розуміти, що в країні йде війна. І робити свій внесок з усвідомленням, що зараз потрібно перемогти ворога. А далі вже думати про маржу і все інше.”

– Катерина Мітєва