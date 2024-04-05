Про це повідомляє КП “Харківський метрополітен”.
Тимчасово з 7:30 було призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Зупинка пов’язана з ситуацією в енергосистемі.
Роботу метро відновили через півтори години.
Як повідомлялося раніше, 22 березня Харків зазнав атаки по енергооб’єктах. Через руйнування місто живлять інші регіони. 25 березня вдалося запустити метрополітен. Згодом – частину тролейбусів. Рух трамваїв досі не вдалося відновити.
У Харкові та прилеглих населених пунктах діють графіки планових вимкнень світла та аварійні відключення, тривалість яких різниться по районах.
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