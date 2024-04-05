У Харкові 5 квітня близько 7:30 призупиняли роботу метрополітену.

Про це повідомляє КП “Харківський метрополітен”.

Тимчасово з 7:30 було призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Зупинка пов’язана з ситуацією в енергосистемі.

Роботу метро відновили через півтори години.

Як повідомлялося раніше, 22 березня Харків зазнав атаки по енергооб’єктах. Через руйнування місто живлять інші регіони. 25 березня вдалося запустити метрополітен. Згодом – частину тролейбусів. Рух трамваїв досі не вдалося відновити.

У Харкові та прилеглих населених пунктах діють графіки планових вимкнень світла та аварійні відключення, тривалість яких різниться по районах.