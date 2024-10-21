У Києві викрили групу людей, що продавала таблетки для схуднення зі шкідливою психотропною речовиною, що пригнічувала апетит.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Організатором та керівником злочинної групи, що складалася з чотирьох осіб, був 25-ти річний киянин.

Він забезпечував постачання, фасування, продаж та розподіл прибутків. Також керував групою, відповідав за облік фінансів та призначав завдання іншим членам. Решта учасників продавали таблетки через Інтернет-магазин та соцмережі, надсилаючи замовлення поштою по всій Україні.

“За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру учасникам організованої злочинної групи за фактами вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин (ч.3 ст.307 КК України) та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.”, – повідомили у прокуратурі.

В ході розслідування було проведено 4 оперативні закупки пігулок на загальну суму 65 000 грн. Під час обшуків у фігурантів справи вилучили понад 30 тисяч пігулок, на суму понад 3,6 мільйона гривень.