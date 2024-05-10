Про це пише британське видання The Telegraph.
Минулого місяця Ріші Сунак викликав негативну реакцію світу моди, коли прийшов на інтерв’ю в кросівках Adidas Samba, що призвело до звинувачень у тому, що він зруйнував довіру до взуття.
“Тепер вибір прем’єр-міністра також, схоже, завдав ударів по продажу, і витрати на культові кросівки впали через кілька тижнів після появи пана Сунака”, — пише видання.
Дані платіжного додатка Klarna вказубть, як йдеться в матеріалі, що продажі Adidas Samba у Британії впали на 11 відсотків у квітні проти попереднього місяця.
Сунак був взутий у білі кросівки Samba під час інтерв’ю в Instagram з фінансовою інфлюенсеркою Ебігейл Фостер 4 квітня.
Журналісти порівнюють, що загальний обсяг продажів кросівок Adidas у квітні зріс на 11% завдяки збільшенню закупівель кросівок Adidas Sam Smith на 13%.
У квітні продажі кросівок Adidas Gazelle лідера Лейбористської партії Кіра Стармера зросли на 34 відсотки.
Однак партійний очільник не був зображений у блакитній парі Gazelles до кінця квітня, тому навряд чи це мало “значний” вплив на продажі за місяць, припускає The Telegraph.
Тим часом витрати на New Balance CT302, які носила пані Фостер під час інтерв’ю, зросли на 27 відсотків.
Дані про витрати охоплюють покупки за допомогою Klarna, сервісу «купи зараз — плати пізніше», який використовується Adidas та іншими онлайн-магазинами, що має близько 18 мільйонів користувачів у Великобританії.
Пан Сунак вибачився перед тими, хто носить Samba, через кілька днів після відео, стверджуючи, що він давній прихильник кросівок.
«Я приношу щирі вибачення спільноті Samba. Але, на свій захист, я б сказав, що я ношу кросівки Adidas, включаючи Sambas – та інші, насправді – протягом багатьох-багатьох років?” — сказав британський лідер.
Британський журнал GQ повідомив, що прем’єр-міністр «взяв вічно круті кросівки і зіпсував їх для всіх», оскільки він благав майбутніх лідерів «триматися подалі від наших кросівок».
РАніше компанія Adidas повідомляла , що продажі кросівок Samba і Gazelle були «дуже сильними та зростали» за перші три місяці року, до того, як прем’єр-міністра побачили в Samba.
Німецький гігант спортодягу повідомив про зростання продажів у першому кварталі на 8 відсотків проти аналогічного періода торік, а прибуток зріс з 60 мільйонів євро до 336 мільйонів.
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