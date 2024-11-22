За перші два дні після релізу українська відеогра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» продемонструвала вражаючий старт - було продано понад мільйон копій.

Про це повідомили на сторінці гри в соцмережі X.

“Не дивно, що в Зоні останнім часом трохи людно. Продано мільйон копій, і набагато більше сталкерів приєдналися до полювання за артефактами через Game Pass. Це тільки початок нашої незабутньої пригоди. Серце Чорнобиля б’ється сильніше з кожним із нас”, – зазначили розробники у своєму дописі.

“S.T.A.L.K.E.R. 2” – це постапокаліптичний шутер, який продовжує культову серію ігор, відому своїм унікальним стилем і глибокою атмосферою. Попри те, що реліз гри мав відбутися ще у 2022 році, через війну в Україні та технічні складнощі вихід було відкладено, але це не вплинуло на інтерес аудиторії.

Нагадаємо, що 21 листопада журналістка “Межі” повідомила про низку наслідків релізу гри. Популярність проєкту навіть тимчасово вплинула на швидкість інтернету в окремих регіонах через масові завантаження.

Також відомо, що у РФ за поширення або завантаження гри тепер загрожує кримінальна відповідальність, оскільки продукт, створений українською компанією, потрапив під заборону.