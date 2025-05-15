15 травня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу для народного депутата Нестора Шуфрича, залишивши його під вартою до 13 липня. Про це повідомив адвокат Шуфрича, Віктор Карпенко.

Суд також зобов’язав слідчий ізолятор надати Шуфричу медичну допомогу, що передбачає його тимчасове транспортування до лікарні під конвоєм на кілька годин, без госпіталізації.

Нагадаємо, що 14 травня суд розглядав питання продовження запобіжного заходу, але не зміг ухвалити остаточне рішення через заміну головуючого судді. Шуфрич висловив занепокоєння, що це затягне процес, оскільки підготовче засідання триває вже дев’ять місяців.

Колегія суддів пояснила, що заміна судді пов’язана з його службовим відрядженням до Польщі, яке триватиме до 17 травня. Адвокат Шуфрича наполягав на перенесенні засідання, вважаючи, що можна дочекатися повернення головуючого судді.

Обвинувачення проти Нестора Шуфрича

3 вересня 2023 року Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно Нестора Шуфрича та його колишнього помічника В’ячеслава Черепані. Їх звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, захоплення влади та зміни кордонів України, відповідно до частини 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, Шуфричу інкримінують державну зраду за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу. За даними слідства, обвинувачені після окупації Криму забезпечили реєстрацію нерухомості в Сімеїзі за російським законодавством та уклали договір охорони з незаконним формуванням Росгвардії, яке бере участь у війні проти України.

Згідно з інформацією слідства, Шуфрич перерахував понад 648 тисяч російських рублів на охорону майна і був завербований Федеральною службою безпеки Росії, виконуючи завдання колишнього заступника секретаря РНБО, який виїхав до Москви.

Слідство стверджує, що Шуфрич систематично поширював проросійські тези та здійснював підривну діяльність проти України. Обвинувачені перебувають під вартою, але заперечують всі звинувачення, стверджуючи, що не вчиняли державної зради.

Хто такий Нестор Шуфрич

Нестор Шуфрич – народний депутат, який представляв партію “ОПЗЖ”, діяльність якої була заборонена в Україні у 2022 році. Політичну кар’єру він розпочав у 1990-х роках і відомий своєю проросійською позицією.

Шуфрич був депутатом шести скликань Верховної Ради. Спочатку він входив до Соціал-демократичної партії України, а з 2006 по 2007 рік обіймав посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій у уряді Віктора Януковича. Після цього він став заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Після розпаду “Партії регіонів” у 2014 році Шуфрич став депутатом від “Опозиційного блоку”, а згодом – від “ОПЗЖ”. У Верховній Раді 9-го скликання він очолював комітет з питань свободи слова.