Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. Вона залишатиметься під вартою ще на два місяці, до 23 березня 2025 року, з можливістю вийти під заставу.

Про це повідомили у ВАКС.

Зазначається, що 23 січня слідчий суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та продовжила арешт Тетяні Крупі ще на два місяці.

Крупа залишається під арештом ще щонайменше 60 днів, тобто до 23 березня 2025 року включно.

Слідчий суддя також встановила новий розмір застави, який тепер становить 260 млн гривень. У разі внесення застави Тетяна Крупа зможе вийти з СІЗО, але буде зобов’язана з’являтися на вимогу детектива, прокурора, слідчого судді чи суду.