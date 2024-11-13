Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Тепер термін подання документів рахується з моменту набрання чинності судового рішення про смерть військового, а не з дати, зазначеної у свідоцтві про смерть.
Раніше близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу саме через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення.
Члени родин матимуть три роки на оформлення допомоги з моменту набрання законної сили рішення суду, щоб отримати виплати.
Також запроваджено позачергову виплату одноразової грошової допомоги для людей з інвалідністю І групи, з огляду на їхню потребу в невідкладному дорогому лікуванні.
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